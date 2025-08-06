VAR’a yerli hakem yabancı gözlemci!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Ekol TV'ye konuk olan Gündoğdu, hakem Halil Umut Meler'in testi geçemediğini doğrularken, "36'ncı turda bıraktı, koşamadı. Perşembe günü (yarın) koşu hakkı var. O gün koşuyu yapacak ve görevine devam edecek. Koşamazsa eğer görevine devam edemeyecek. Halil Umut Meler bizim tek elit hakemimiz" dedi. VAR hakemlerinin yerli olacağını da aktaran Gündoğdu, "İlk haftadan itibaren VAR odasında gözlemci olacak. İki amacı var; bir tanesi VAR odasındaki süreçleri kontrol etmek, diğeri de her mekanizmanın kontrol edilmesidir. Gözlemcilerin iki tanesi yabancı olacak. VAR hakemlerimiz ise yerli olacak. Bu sene kendi VAR hakemlerimiz ile devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca bir Süper Lig hakemiyle yollarını ayırdıklarını bildirirken "Hiçbir yerde görev verilmeyecek. Disiplin Süreci başlatıldı" diye konuştu.

KALECİLERE UYARI

Yeni sezonda uygulanacak kurallara da değinen MHK Başkanı, "Kalecilerde 8 saniye kuralı var. Etrafında kaleciyi rahatsız eden futbolcu yoksa 8'den geriye doğru sayılacak. Son 5 saniyede ise hakem, eliyle göstermeye başlayacak. Kaleci topu çıkarmazsa köşe vuruşu kullanılacak" dedi.

DERBİ YÖNETEN İKİ KATINI ALACAK

HAKEMLERİN maaşlarına da değinen Ferhat Gündoğdu, "Avrupa'daki hakemlere baktık. Orada 1000 Euro ile 2 bin 500 Euro arasında maaş alan hakemler var. Biz de bunun ortalaması kadarını baz aldık. Maç olarak ayrım yaptık. Derbi ile zor maçlarda yüksek ücret ödenecek. Hemen hemen iki katı alınacak" ifadelerini kullandı.

HAKEME KAMERA BU SEZON YETİŞMEZ

"ÖNÜMÜZDEKİ sezon yoğun teknoloji kullanımı devam edecek. Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlere kamera takıldı. Bu sezon biz bunu yetiştiremeyiz. Önümüzdeki sezon 4. hakem ve federasyon temsilcilerimizde yaka kamerası olacak. Ses ve görüntüyü kaydedecek. Kimseyi cezalandırmak değil, 'dikkat radar var' demek istiyoruz."