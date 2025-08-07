Trabzonspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor'da Kocaelispor mesai tam gaz sürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavili takım, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Felipe Augusto, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya katılmadı.

Yeni transfer Kazeem Olaigbe de bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke antrenman öncesinde gazeteci Nurgül Günaydın'ın doğum gününü pasta keserek kutladı. Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.