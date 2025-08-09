Mbaye Diagne, Türkiye’ye döndü! İşte yeni takımı...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mbaye Diagne'nin yeni adresi belli oldu. Diagne, 1.Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.
Diagne, geçmiş sezonlarda Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük forması da giymişti.