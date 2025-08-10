Gaziantep FK’den M’Bakata açıklaması! Galatasaray maçında sakatlanmıştı...

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonun Galatasaray ile oynanan açılış maçında M'Bakata'nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda, oyuncumuzun sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edilmiştir." denildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, oyuncunun artroskopik menisküs onarımı, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış yan bağ rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi.