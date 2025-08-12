Fatih Tekke: Bizim çöpe atacak paramız yok!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, lige galibiyetle başladıkları için mutlu olduğunu belirterek oyuncularını kutladı. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de özellikle yabancı oyuncu transferlerinin nasıl gerçekleştiğiyle alakalı insanların çıkıp televizyonda gerçekleri konuşması lazım. Başkanımızla birlikte biz 3-4 aydır bunu yaşadık. Özellikle Trabzonspor olunca çok üzerinde maliyet çıkarıyorlar. Dolayısıyla bizim çöpe atacak paramız yok. Elbette birçok mevkide beklediğimiz oyuncular var. Çalışmalarımız sürüyor. Aramıza katılacaklar" ifadelerini kullandı.Karşılaşma sonrası Fatih Tekke, şöyle konuştu: "Bazı oyuncularımın düşmesini beklemiyordum. Daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Uğurcan'ın kurtarışı haricinde rakibimizin pozisyonu yoktu. Üstündük, çok üstündük. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."