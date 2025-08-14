Süper Lig’de 2. haftanın heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi aralanıyor.

Haftanın açılış müsabakasında Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)