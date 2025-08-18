Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 2. hafta görünümü! Liderlik koltuğunda o takım var...
Giriş Tarihi: 18.8.2025 23:59

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 9 maç oynanırken, toplam 14 gol atıldı. Lider ise 6 puanla averajı daha yüksek olan Konyaspor oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. 9 müsabakanın oynandığı haftada en gollü galibiyetleri Galatasaray ve Konyaspor (3-0) elde etti. İki ekibin yanı sıra Antalyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor da deplasmanda aldıkları 3'er puanla 2. haftada 6 puana ulaşan 5 takım oldu.

Geçtiğimiz hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, ilk lig maçına İzmir'de çıkarken, Göztepe ile golsüz berabere kalarak sezona puan kaybıyla başladı. İlk lig maçını taraftarı önünde oynayan Beşiktaş ise galibiyet golünü uzatma dakikalarında attı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0
Kocaelispor - Samsunspor: 0-1
Göztepe - Fenerbahçe: 0-0
Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 0-0
Konyaspor - Gaziantep FK: 3-0
Gençlerbirliği - Antalyaspor: 0-1
Başakşehir - Kayserispor: 1-1
Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1
Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1

