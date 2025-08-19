Hepsini ‘Rafa’ kaldırdı

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, sezona fırtına gibi başladı. Geçtiğimiz dönem siyah-beyazlıların orkestra şefi olan Portekizli futbolcu, Eyüpspor'u son nefeste yıktığı golle takımının lige galibiyetle başlamasını sağladı. Rafa Silva, son 10 yılda on numara bölgesine transfer edilen isimlerle kıyaslandığında performansıyla en önde. Kartal, 8 futbolcuya 12 milyon Euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi. Ancak bedelsiz kadroya katılan Portekizli, 10 numara patentli oyuncuların hepsini geçti. 32 yaşındaki yıldız, rakip kaleye 19 gol yolladı ve 87 dakikada bir ağları sarstı.

TALİSCA VE LJAJİC'İ ŞİMDİDEN GEÇTİ

Beşiktaş'ta 2016-17'de kiralık oynayan ve şu anda F.Bahçe forması giyen Anderson Talisca, ilk sezonu (17) ve ikinci döneminin başında (1) fileleri 18 kez buldu. 3 sezon görev yapan Adem Ljajic de aynı gol sayısında kaldı. Shinji Kagawa ise 4 gol atabildi. Kiralık gelen Kevin-Prince Boateng (3) ile geleceğe yönelik yatırım olan Ajdin Hasic (2), toplamda fileleri 5 defa sarstı. 2020-21'de kiralık oynayan Bernard Mensah 4 gol bulabildi. Dele Alli rakibi 3 kez üzerken Alexandru Maxim ise sıfır çekti.