Milan Skriniar: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile 0-0 kaldığı maçın ardından, tecrübeli yıldız Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

''KENDİMİZİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR''

Milan Skriniar: "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Benfica, topla iyi oynayabilen bir takım ama biz defansif olarak işimizi iyi yaptık. Tehlikeli bir pozisyon vermedik rakibe ama toplu oyunda daha iyi olabilirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakip daha iyisini yapabilirdik. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Göztepe ve bu maçta rakip 10 kişi kaldık ancak şans yaratma konusu sorun yaşadık. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."