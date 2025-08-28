Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan kafaları karıştıran paylaşım!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 16:38

Yaz transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı, yaz transfer döneminde birçok takımla anıldı. Bu takımlardan biri de Galatasaray oldu.

Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferi konusunda geçtiğimiz ay hareketli günler yaşanırken, bu transfer gerçekleşmedi. Tecrübeli oyuncudan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hakan Çalhanoğlu, 3 yavrulu bir aslan ailesinin yağmur altında yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı ve çocukları ile eşinin adını yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

