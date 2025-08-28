Galatasaray haberi: Hakan Çalhanoğlu’ndan kafaları karıştıran paylaşım!

İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı, yaz transfer döneminde birçok takımla anıldı. Bu takımlardan biri de Galatasaray oldu.

Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferi konusunda geçtiğimiz ay hareketli günler yaşanırken, bu transfer gerçekleşmedi. Tecrübeli oyuncudan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hakan Çalhanoğlu, 3 yavrulu bir aslan ailesinin yağmur altında yürüdüğü bir fotoğrafı paylaştı ve çocukları ile eşinin adını yazdı.

İŞTE O PAYLAŞIM: