Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Serdal Adalı kesenin ağzını açtı! Beşiktaş kanat transferlerini peş peşe indirecek

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, kanat transferlerinin tamamlanması için kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlıların gündeminde bir süredir Vaclav Cerny, Jadon Sancho, Armand Lauriente gibi isimler var. Öte yandan siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. İşte Beşiktaş transfer haberleri;
KARTAL TRANSFERE DOYMUYOR
Beşiktaş bu sezon adeta takımı baştan kuruyor. Tammy Abraham, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Wilfred Ndidi, Tiago Djalo, David Jurasek, El Bilal Toure ve Orkun Kökçü gibi pek çok ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gündem kanat transferleri.
Siyah-beyazlılar, kiralama teklifini yeniden sunarken, sözleşmeye satın alma opsiyonu ekleme önerisinde bulundu. United tarafı ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor.
VACLAV CERNY'DEN HEYECANLANDIRAN HAMLE
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan bir diğer isim Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırladığı videoyu beğendi. Bu hareket taraftarların gündemine otururken, Cerny'nin gelmek için çok istekli olduğu belirtildi.
ARMAND LAURİENTE'DE SORUN YOK
Calcio Mercato'nun haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile uzun süredir ilgilenen siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya vardı. 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücrete "Evet" diyen Fransız oyuncu, İstanbul hakkında bilgi toplamaya başladı.
Öte yandan kulübü Sassuolo'nun 20 milyon Euro bonserviste ısrarcı olması transferi biraz zora soktu. Beşiktaş'ın teklifinin 17 milyon Euro'ya kadar çıktığı iddia ediliyor.
BAŞKANIN GÖNLÜNDEKİ İSİM DAVITASHVILI
Öte yandan Beşiktaş'ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise Zuriko Davitashvili. Başkan Serdal Adalı'nın çok beğendiği Gürcü kanat oyuncusu Ligue 2 ekiplerinden St. Etienne'de forma giyiyor. Fransız kulübünün yıldız futbolcu için çok yüksek bonservis talebi olması transferi zora sokuyor.