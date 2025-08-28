Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Serdal Adalı kesenin ağzını açtı! Beşiktaş kanat transferlerini peş peşe indirecek
Giriş Tarihi: 28.8.2025 10:53

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Serdal Adalı kesenin ağzını açtı! Beşiktaş kanat transferlerini peş peşe indirecek

Bu sezon adeta takımı baştan kuran Beşiktaş, takımın en önemli parçaları olan kanat transferleri için gaza bastı. Yalnızca bu transfer döneminde kadrosuna, Tammy Abraham, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Wilfred Ndidi, Tiago Djalo, David Jurasek, El Bilal Toure ve Orkun Kökçü gibi isimleri katan Beşiktaş’ta hedef tamamen kanat oyuncularına döndü. Başkan Serdal Adalı en az 2 kanat oyuncusunu takıma katıp transferi kapatmak istiyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve Kara Kartal’ın gündemindeki o isimler;

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Serdal Adalı kesenin ağzını açtı! Beşiktaş kanat transferlerini peş peşe indirecek

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, kanat transferlerinin tamamlanması için kesenin ağzını açtı. Siyah-beyazlıların gündeminde bir süredir Vaclav Cerny, Jadon Sancho, Armand Lauriente gibi isimler var. Öte yandan siyah-beyazlılar için sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. İşte Beşiktaş transfer haberleri;

KARTAL TRANSFERE DOYMUYOR

Beşiktaş bu sezon adeta takımı baştan kuruyor. Tammy Abraham, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Wilfred Ndidi, Tiago Djalo, David Jurasek, El Bilal Toure ve Orkun Kökçü gibi pek çok ismi kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gündem kanat transferleri.

JADON SANCHO İÇİN TEMASLAR ARTTI

Roma'nın Jadon Sancho transferinden çekilmesi ile birlikte ibre tamamen Beşiktaş'a döndü. Siyah-beyazlı yönetimi Jadon Sancho'nun transferi için hem oyuncu cephesiyle hem de M.United ile görüşmelerine devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, kiralama teklifini yeniden sunarken, sözleşmeye satın alma opsiyonu ekleme önerisinde bulundu. United tarafı ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor.

VACLAV CERNY'DEN HEYECANLANDIRAN HAMLE

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan bir diğer isim Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırladığı videoyu beğendi. Bu hareket taraftarların gündemine otururken, Cerny'nin gelmek için çok istekli olduğu belirtildi.

ARMAND LAURİENTE'DE SORUN YOK

Calcio Mercato'nun haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile uzun süredir ilgilenen siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya vardı. 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücrete "Evet" diyen Fransız oyuncu, İstanbul hakkında bilgi toplamaya başladı.

Öte yandan kulübü Sassuolo'nun 20 milyon Euro bonserviste ısrarcı olması transferi biraz zora soktu. Beşiktaş'ın teklifinin 17 milyon Euro'ya kadar çıktığı iddia ediliyor.

BAŞKANIN GÖNLÜNDEKİ İSİM DAVITASHVILI

Öte yandan Beşiktaş'ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise Zuriko Davitashvili. Başkan Serdal Adalı'nın çok beğendiği Gürcü kanat oyuncusu Ligue 2 ekiplerinden St. Etienne'de forma giyiyor. Fransız kulübünün yıldız futbolcu için çok yüksek bonservis talebi olması transferi zora sokuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Serdal Adalı kesenin ağzını açtı! Beşiktaş kanat transferlerini peş peşe indirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz