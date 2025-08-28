Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Serdal Adalı kesenin ağzını açtı! Beşiktaş kanat transferlerini peş peşe indirecek

VACLAV CERNY'DEN HEYECANLANDIRAN HAMLE

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan bir diğer isim Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure için hazırladığı videoyu beğendi. Bu hareket taraftarların gündemine otururken, Cerny'nin gelmek için çok istekli olduğu belirtildi.