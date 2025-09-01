Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1 Eylül 2025 son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu!
Giriş Tarihi: 1.9.2025 18:23 Son Güncelleme: 1.9.2025 18:30

Son dakika haberi: Avrupa'da transferin son gününden sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig devleri de kadroda bulunan bazı oyuncularını takımdan kiralık olarak gönderiyor. TSİ 21.00'e kadar gerçekleşecek transferlerin tamamını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga olmak üzere Avrupa'nın birçok liginde yaz transfer dönemi bugün sona erecek. İşte bugün gerçekleştirilen transferler...

18:30

Szymanski'ye ilgi!

Atalanta, Sebastian Szymanski'nin transferini değerlendiriyor. (Calcio Mercato)

18:28

Galatasaray'da Restes sesleri!

Galatasaray, Toulouse forması giyen 20 yaşındaki file bekçisi Guillaume Restes'in transferi için anlaşma sağladı. (Lesviolets)

18:27

Milik'e Türkiye'den ilgi!

Bir Türk kulübü, kiralık olarak Juventus'tan ayrılabilecek olan Milik için bilgi istedi. (Nico Schira)

18:21

Nicolo Zaniolo, Udinese'de!

Galatasaray'da forma giyen Nicolo Zaniolo, kiralık olarak Udinese'de. (Fabrizio Romano)

