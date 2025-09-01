1 Eylül 2025 son dakika transfer haberleri | Galatasaray’da Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu!

İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga olmak üzere Avrupa'nın birçok liginde yaz transfer dönemi bugün sona erecek. İşte bugün gerçekleştirilen transferler...
Atalanta, Sebastian Szymanski'nin transferini değerlendiriyor. (Calcio Mercato)
Galatasaray, Toulouse forması giyen 20 yaşındaki file bekçisi Guillaume Restes'in transferi için anlaşma sağladı. (Lesviolets)
Bir Türk kulübü, kiralık olarak Juventus'tan ayrılabilecek olan Milik için bilgi istedi. (Nico Schira)
Galatasaray'da forma giyen Nicolo Zaniolo, kiralık olarak Udinese'de. (Fabrizio Romano)