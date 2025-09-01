1 Eylül 2025 son dakika transfer haberleri | Galatasaray’da Zaniolo’nun yeni adresi belli oldu!

İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga olmak üzere Avrupa'nın birçok liginde yaz transfer dönemi bugün sona erecek. İşte bugün gerçekleştirilen transferler...

18:30 Szymanski'ye ilgi! Atalanta, Sebastian Szymanski'nin transferini değerlendiriyor. (Calcio Mercato)



18:28 Galatasaray'da Restes sesleri! Galatasaray, Toulouse forması giyen 20 yaşındaki file bekçisi Guillaume Restes'in transferi için anlaşma sağladı. (Lesviolets)



18:27 Milik'e Türkiye'den ilgi! Bir Türk kulübü, kiralık olarak Juventus'tan ayrılabilecek olan Milik için bilgi istedi. (Nico Schira)



18:21 Nicolo Zaniolo, Udinese'de! Galatasaray'da forma giyen Nicolo Zaniolo, kiralık olarak Udinese'de. (Fabrizio Romano)



