Giriş Tarihi: 9.9.2025 20:20

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe açıklaması! “Basın toplantısı yapacağım”

İsmail Kartal, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından hakkında çıkan haberlerle ilgili basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, hakkında çıkan haberlerle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada: "Fenerbahçe'mizin yeni teknik direktörünün belirlenmesi sürecinde, hakkımda asılsız gerçek olmayan, çarpıtılarak sunulan ciddi bilgi kirliliği mevcuttur. Fenerbahçe'mizin bir evladı olarak, seçim sürecini de düşünerek cevap hakkımı saklı tutmaktayım. Bu süreçlerden hemen sonra, taraftarlarımıza ve camiamıza gerekli tüm açıklamaları basın toplantısıyla yapacağım."

