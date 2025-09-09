Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 ve taktik çalışması yaptı.

Antrenman öncesinde Tekke'nin doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDAN ZİYARET

Trabzon'da düzenlenecek Uluslar A Ligi öncesi kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı ve teknik heyeti, Trabzonspor'un akşam antrenmanını ziyaret etti.

Milli takım kafilesi, Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekiple bir araya gelerek sohbet etti.

Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ampute Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.