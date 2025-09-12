Ergin Ataman: Finale çıkmaktan tatmin olmuyoruz, şampiyon olacağız

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ İNŞALLAH''

"Bu şanlı galibiyet tüm ülkemize armağan olsun! Yunanistan'ı yenip finale çıkmak yetmez, burada şampiyon olacağız inşallah.

Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin olmuyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına.