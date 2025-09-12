Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ergin Ataman: Finale çıkmaktan tatmin olmuyoruz, şampiyon olacağız
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Başantrenör Ergin Ataman, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye, finalde Almanya'nın rakibi oldu. Maçın ardından Başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ İNŞALLAH''

"Bu şanlı galibiyet tüm ülkemize armağan olsun! Yunanistan'ı yenip finale çıkmak yetmez, burada şampiyon olacağız inşallah.

Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek. Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin olmuyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına.

Soyunma odasında maçtan önce çocuklara 'Biz buraya madalya hedefiyle geldik ama artık durum değişti. Altın madalya alıp döneceğiz.' dedim. Taraftarlara 'Acele etmeyin, 1 maç daha kazanacağız, Almanya'yı da yenip şampiyon olacağız inşallah' dedim. Bizi kalben destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 1 maç daha var!"

