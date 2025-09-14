Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Deniz Dönmezer, Kayserispor'da!
Giriş Tarihi: 14.9.2025 16:20 Son Güncelleme: 14.9.2025 16:21

Deniz Dönmezer, Kayserispor'da!

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor‘dan kaleci Deniz ile 3 yıllık sözleşme yaptı.

İHA
Deniz Dönmezer, Kayserispor’da!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, birinci transfer ve tescil döneminin son gününde kadrosuna bir isim daha kattı.

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor'da forma giyen kaleci Deniz Dönmezer ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Deniz Dönmezer ile kulübümüz arasında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi.
17 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon mavi-lacivertli formayı 19 maçta giyerken bu sezon da 4 maçta görev almıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deniz Dönmezer, Kayserispor'da!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz