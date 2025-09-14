SON DAKİKA! Fenerbahçe – Trabzonspor: Dev maçta ilk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, milli ara öncesinde ligdeki Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı. Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, genç çalıştırıcı yönetimindeki ilk karşılaşmasına Trabzonspor karşısında çıkacak. Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.
Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeye çalışacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, İsmail, Talisca, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
TRABZONSPOR: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.
Fenerbahçe'nin yedekleri: İrfan Can E, Çağlar, Becao, Bartuğ, Levent, Nene, İrfan Can K, Oğuz, Asensio, Cenk
TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI
Domenico Tedesco: "Bence olayları geldiği gibi karşılamamız gerekiyor. Başlangıç için iyi bir maç. Önemli bir maç. Pozitif duygulara sahibim ve maçı oynamak için sabırsızlanıyorum."
Syzmanski'nin maç içindeki rolünü maç başlayınca göreceksiniz. Kendimize odaklandık biz daha çok. Daha çok ana odağımız buydu maça hazırlanırken. Güçlü bir takımız, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Trabzonspor, direkt oynamayı seven, forvetlerine dikey paslar atan bir takım, ligin başında maçlarını kazandılar ama bizler kendi oyuncularımıza bakacağız.
Pozitif bir taraftar desteği bekliyorum. Takımı iten bir destek bekliyorum. Her zaman bu stadyumda bu destek oluyor. Gerisi bize kalıyor. Bizler takım olarak çok motiveyiz. Gerisi bizim yapabileceğimiz şeyler. Taraftardan bugün takımı itmelerini bekliyorum."
FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ
Fatih Tekke: "Basketbol Milli Takımımıza bu akşam final maçında başarılar dilerim. Bizim için zor süreç devam ediyor. İlk periyodu, beklediğimizin üstünde tamamladık. Sakatları tamir edemedik. Transferde de beklediğimiz koşullar oluşmadı. İkinci araya kadar olan dönemi iyi geçirmemiz lazım.
Zor bir maç. Yeni bir teknik adam var Fenerbahçe'de. 3'lü mü oynar, 4'lü mü oynar, ikisine göre de çalışmalarımız oldu. Mücadele edeceğiz, umarım puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu anda elimizde bir kadro var. Bana göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bakınca, maliyetlere bakınca, bizden daha güçlüler diyebilirim. Beşiktaş'ı da buna katabilirim.
Eksik bölgelerimizdeki, herkesin bildiği, devreye kadar idare edebilirsek, devre arasında da istediğimiz oyuncuları alabilirsek bizim için yarışın içinde olma işi devam eder. Ama kolay bir süreç değil. Hiç beklemediğimiz sakatlıklar da oluyor. Geçen haftadan daha güçlüyüz diyemem. Pina sakat, kalecimiz yeni geldi. Bu problemli anları iyi geçirmemiz gerekiyor. Bugün bir fırsat."
680 GÜNLÜK ÖZLEM
Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında 680 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.
İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri önünde çıktığı son 9 lig müsabakasında 8 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.
EN GOLCÜ ONUACHU
Trabzonspor'un mücadelesinde gol bakımından en güvendiği isim, Paul Onuachu olacak. Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda gösterdiği performansla iz bırakan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, bir sezon aradan sonra tekrar buluştuğu bordo-mavili renklerle çıktığı ilk 4 maçta 2 gol attı.
Karadeniz ekibinin ilk hafta evinde Kocaelispor'u 1-0 yendiği, dördüncü haftada ise yine sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda birer gol kaydeden Onuachu, ilk 4 haftada atılan 4 golün 2'sini kaydetti. Onuachu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giydiği bordo-mavililerde, ligde 21 maçta 15 golle takımının en golcü oyuncusu olmuştu.
EKSİK OYUNCULAR
Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor. Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili takımla ilk karşılaşmalarına çıkacak. Öğle saatlerinde hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.