SON DAKİKA! Fenerbahçe – Trabzonspor: Dev maçta ilk 11’ler belli oldu

TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

Domenico Tedesco: "Bence olayları geldiği gibi karşılamamız gerekiyor. Başlangıç için iyi bir maç. Önemli bir maç. Pozitif duygulara sahibim ve maçı oynamak için sabırsızlanıyorum."

Syzmanski'nin maç içindeki rolünü maç başlayınca göreceksiniz. Kendimize odaklandık biz daha çok. Daha çok ana odağımız buydu maça hazırlanırken. Güçlü bir takımız, kendimize güvenmemiz gerekiyor. Trabzonspor, direkt oynamayı seven, forvetlerine dikey paslar atan bir takım, ligin başında maçlarını kazandılar ama bizler kendi oyuncularımıza bakacağız.

Pozitif bir taraftar desteği bekliyorum. Takımı iten bir destek bekliyorum. Her zaman bu stadyumda bu destek oluyor. Gerisi bize kalıyor. Bizler takım olarak çok motiveyiz. Gerisi bizim yapabileceğimiz şeyler. Taraftardan bugün takımı itmelerini bekliyorum."