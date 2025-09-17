Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: 12 Bingölspor, kupada uzatmalarda güldü!
17.9.2025

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 12 Bingölspor, deplasmanda Seza Çimento Elazığspor'u uzatmalara giden maçta 3-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi. İşte goller...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Seza Çimento Elazığspor ile 12 Bingölspor karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Berk Ali Nizam, 14. dakikada Yusuf Efe Saydam ve 117. dakikada Muhammed Burak Çelik attı. Ev sahibi ekibin golleri ise 2. dakikada Samed Ali Kaya ve 16. dakikada Enes Soy'dan geldi.

Bu soncun ardından 12 Bingölspor, kupada üst tura yükselen taraf oldu.

