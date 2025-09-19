Serik Spor, Bandırmaspor’u tek golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Serik Spor, Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0'lık skorla yendi.7. dakikada Serik Spor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Bilal Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada hiçbir takım arkadaşı topa dokunamadı.24. dakikada Joao Amaral'in sol kanattan yaptığı ortada Atınç Nukan araya girerek meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.40. dakikada Serik Spor'un orta alandan geliştirdiği atakta Aleksandr Martynov, pasını savunma arkasına aktardı. Topla buluşan Iliya Berkovskiy yaptığı aşırtma şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-064. dakikada Bandırmaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan'ın içeriye çevirdiği topa Jetmir Topalli'nin röveşatasında meşin yuvarlak auta gitti.Stat: Keçiören AktepeHakemler: Emre Kargın, Ferhat Çalar, Tuncay ErcanSerik Spor: İbrahim Demir, Aleksandr Martynov, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan (Selim Dilli dk. 73), Mesut Can Tunalı, Burak Asan, Emrecan Terzi, Kerem Şen (Erhan Çelenk dk. 61), Marcos Silva (Joao Amaral dk.15, Gökhan Altıparmak dk. 73), Iliya BerkovskiyYedekler: Erten Ersu, Iliya Sadygov, Gökhan Karadeniz, Şahverdi Çetin, Artem Yuran, Gökhan AkkanTeknik Direktör: Sergey YuranBandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Enes Aydın dk. 64), Tolga Kalender (Cedric Hountondji dk. 64), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Remi Mulumba, Hikmet Çiftçi (Cem Türkmen dk. 81), Dieumerci N'Dongala (Wilson Samake dk. 46), Leandro Bacuna, Jetmir Topalli (Emirhan Acar dk. 65), Douglas TanqueYedekler: Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Gani Burgaz, Yusuf Can EsendemirTeknik Direktör: Mustafa GürselGol: Iliya Berkovskiy (dk. 40) (Serik Spor)Sarı kartlar: Batuhan İşçiler (Serik Spor) Rahmetullah Berişbek, Douglas Tanque (Bandırmaspor)