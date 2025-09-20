Beşiktaş’ta Ndidi sevinci

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. Sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi takımla çalışmalara başladı.