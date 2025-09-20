Kayserispor beraberliği 90+2’de aldı!

UZATMALARDA BERABERLİK GELDİ

Hesap.com Antalyaspor'un golü 52. dakikada Georgiy Dzhikiya'dan gelirken, Zecorner Kayserispor'un golünü 90+2. dakikada Laszlo Benes kaydetti.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Zecorner Kayserispor ise puanını 4'e çıkardı.