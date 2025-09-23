Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Değişim yolda
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, alınan sonuçlar ve sergilenen futbolun ardından harekete geçti. Bordo-mavililer, skor ve pozisyon üretmekte zorlanmıştı. Taraftarın beklentilerinin altında kalan oyunun ardından Tekke, ekibiyle ayrıntılı bir değerlendirme sürecine girecek. Özellikle basit top kayıpları, taktik disipline bağlı kalmama ve bireysel hatalar üzerine durulması bekleniyor. Tekke'nin, analiz sonrasında oyun planında bazı revizyonlara gitmesi bekleniyor. Özellikle hücumdaki üretkenliğin artırılması ve savunmada yaşanan aksaklıkların giderilmesi için yeni çalışmalar yapılacağı öğrenildi. Ayrıca oyuncu grubunda da rotasyona gidilmesi ve farklı isimlerin şans bulması gündemde.
