Değişim yolda

teknik direktör Fatih Tekke, alınan sonuçlar ve sergilenen futbolun ardından harekete geçti. Bordo-mavililer, skor ve pozisyon üretmekte zorlanmıştı. Taraftarın beklentilerinin altında kalan oyunun ardından Tekke, ekibiyle ayrıntılı bir değerlendirme sürecine girecek. Özellikleüzerine durulması bekleniyor. Tekke'nin, analiz sonrasında oyun planında bazı revizyonlara gitmesi bekleniyor. Özellikleiçin yeni çalışmalar yapılacağı öğrenildi. Ayrıca oyuncu grubunda da rotasyona gidilmesi ve farklı isimlerin şans bulması gündemde.