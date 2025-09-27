Liverpool maçı farklı olacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi oynamadan kazandıklarını söyledi. Akıllarının salı günkü Liverpool maçında olduğunu da vurgulayan tecrübeli teknik adam, "İki maçı aynı anda düşünmek bizim için sıkıntıydı" dedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşma için iddiasını ortaya koyarken, "Bu zamana kadar her maçımızı domine ederek oynadık. Bir sonraki maç daha farklı olacak. Tempolu, daha istekli oynayan bir Galatasaray sahada olacak. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Osimhen'in %100 hazır olmadığını da belirtirken "Ağrılarını ve fiziksel durumunu değerlendirip bir sonraki maç için düşüneceğiz" diye konuştu.



OKAN BURUK KENDİNİ AŞTI

SARI-KIRMIZILILARIN teknik direktörü Okan Buruk, daha önce Galatasaray tarihinde kırdığı rekoru, Alanyaspor karşısında geliştirdi. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998- 1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçmiş ve sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu. Buruk bu seriyi 7'ye çıkarıp bir anlamda kendini aştı.