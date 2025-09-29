Onuachu’nun ’sıradışı golü’ Avrupa’yı salladı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Avrupa'daki yüksek takipçili futbol hesapları, Onuachu'nun golünü paylaşarak binlerce beğeni ve yorum aldı. "Bu sezonun en iyisi", "FIFA oyunundan çıkmış gibi" ve "Trabzonspor tarihine geçer" şeklindeki ifadelerle yorumlar yağdı. Transfer haberleriyle bilinen TransferFeed hesabı ise, "Ajax'ın radarına girmesi şaşırtmaz" notunu düştü.

Avrupa'da faaliyet gösteren futbol hesabı EuroFoot, Onuachu'nun "akrobatik bitirişini" öne çıkararak paylaşım yaptı. Nijerya merkezli ancak uluslararası erişime sahip EaglesTracker, Football 411, Pulse Sports Nigeria ve Complete Sportsun X hesapları da golü "dünya çapında" nitelikte bir vuruş olarak aktardı.

ONUACHU: 'SANİYELİK BİR KARAR ASLINDA'

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Onuachu, attığı gole ilişkin, "Attığım golü tekrar izledim. Golü tarif etmem gerekirse içgüdüsel olarak attığım bir gol çünkü karar almam gerekiyordu. O hareketin doğru olacağına inandım. Saniyelik bir karar aslında" dedi.

Trabzonspor'un yeniden kadrosuna kattığı Onuachu, attığı bu jeneriklik golle bordo-mavili camianın moral kaynağı olurken, Avrupa futbolunun da gündeminde zirveye oturdu.