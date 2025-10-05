Alanya’nın galibiyet özlemi katlandı

Gençlerbirliği ile Alanyaspor'un 2-2'lik gol düellosunda kazanan çıkmadı. 14. dakikada66'da G.Birliği'nde Zuzek, eşitliği sağlarken 3 dakika sonra Hwang, Alanya'ya yeniden skor avantajı getirdi. Ancak Başkent ekibinde golün asistini yapanAlanya'nın galibiyet özlemi 4'e (3B-1M) çıkarken Gençlerbirliği yenilmezliğini 3'e (1G-2B) yükseltti.Alanya'da yaklaşık 30 metreden fileleri sarsan Ianis Hagi, gözlerin pasını sildi. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü babası Gheorghe Hagi'nin ilk frikik golünden (17 Ağustos 1996) 10 bin 640 gün sonra kaydetti.