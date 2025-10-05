Alanya’nın galibiyet özlemi katlandı

Gençlerbirliği ile Alanyaspor'un 2-2'lik gol düellosunda kazanan çıkmadı. 14. dakikada İanis Hagi'nin enfes frikik golüyle üstünlüğü bulan Akdeniz takımı, soyunma odasına önde gitti.
66'da G.Birliği'nde Zuzek, eşitliği sağlarken 3 dakika sonra Hwang, Alanya'ya yeniden skor avantajı getirdi. Ancak Başkent ekibinde golün asistini yapan Niang, 76'da maçın skorunu ilan etti: 2-2…
Alanya'nın galibiyet özlemi 4'e (3B-1M) çıkarken Gençlerbirliği yenilmezliğini 3'e (1G-2B) yükseltti.
HAGİ BABASINI HATIRLATTI
Alanya'da yaklaşık 30 metreden fileleri sarsan Ianis Hagi, gözlerin pasını sildi. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü babası Gheorghe Hagi'nin ilk frikik golünden (17 Ağustos 1996) 10 bin 640 gün sonra kaydetti.