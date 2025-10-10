Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçına hazır!
Giriş Tarihi: 10.10.2025 12:17

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçında, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

İHA
A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan maçı hazırlıkların tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Antrenman, koşu ve pas çalışmasıyla başladı, top çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma üzerinde duruldu. Söz konusu müsabaka öncesinde gerçekleşen antrenmanda eksik oyuncu bulunmazken, Barış Alper Yılmaz kart cezası nedeniyle Bulgaristan karşısında forma giyemeyecek.

Milliler, bugün saat 16.15'te karşılaşma için özel uçakla Sofya'ya gidecek.

