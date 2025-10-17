Haber hattı

Fatih Terim'e aylık 100 bin euro'luk 'çek'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları'na 2-1 yenilerek büyük şok yaşayan Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verilmişti. Çekya'nın başına geçecek yeni teknik adam adayları arasında bir numaralı isim Fatih Terim olarak görülüyor. Çek basınından Sport'un haberine göre 72 yaşındaki çalıştırıcı için aylık 100 bin Euro ücret düşünülüyor. Haberde ayrıca genel menajer Pavel Nedved'in Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında sportif direktörlük yaparken Terim ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı ve tecrübeli hocayla anlaşma noktasına gelindiği bildirildi.

KATAR'IN KAPTANI HAYDOS GAZZE'DE OKUL YAPTIRACAK

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Katar Milli Takımı'nın kaptanı ve Al Sadd oyuncusu Hasan el-Haydos, Gazze'de bir okul ve spor salonunun yeniden inşası için bağış yapacağını duyurdu. Sosyal medyadan Filistin kefiyesiyle bir fotoğrafını paylaşan Haydos, "Dünyanın dört bir yanında acı çeken kardeşlerimizin durumunu hatırlamak ve başarılarımızı iyilik için bir vesileye dönüştürmek sorumluluğumuzdur. Bu barışın, Gazze'deki kardeşlerimiz için insanca bir yaşamın başlangıcı olmasını diliyorum. Allah'ın izniyle, Gazze'nin yeniden imarı kapsamında bir okul ve spor salonu inşa edilmesine katkıda bulunacağım. Eğitim ve spor, hayata dönmenin yoludur" dedi.

FUTBOLA ALTI OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Mİ GELİYOR!

AVRUPA Futbol Kulüpleri Birliği'nin (ECA) Roma'da gerçekleştirdiği toplantıda futbolda bazı kural değişikliklerini masaya yatırdı. Artan maç sayısı nedeniyle futbolcuların iş yükünü azaltmak isteyen kulüplerin yaptıkları özel görüşmelerde oyuncu değişiklik sayısı ve kadroda izin verilen futbolcu sayısının artmasını değerlendirdiği bildirildi. BBC'de yer alan habere göre Avrupa'nın devlerinin, özel olarak bu değişiklikleri tartıştığı ifade edildi. Pandemi döneminde başlayan 5 oyuncu değişikliği hakkı, 2022-2023 sezonunda kalıcı hale gelmişti. Kulüplerin bu sayıyı şimdi de 6'ya yükseltmeyi tartıştığı aktarıldı. Ancak toplantıda tartışılan değişikliklerin hayata geçirilebilmesi için, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) onay vermesi gerekiyor.

UEFA'DAN JUVENTUS'A ŞOK SORUŞTURMA

MİLLİ futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, UEFA'nın radarına takıldı. Avrupa futbolunun yönetim organı, İtalyan ekibinin son mali raporlarında usulsüzlük şüphesi bulunduğu gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Juventus'un gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediği araştırılacak. Soruşturmanın sonucuna göre Torino temsilcisine para cezası verilmesi ya da düşük ihtimalle de olsa Avrupa kupalarından men cezasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu gelişmeyle birlikte Serie A devinin yeniden UEFA'nın yakın takibine girdiği resmen duyuruldu. Nihai kararın 2026 baharında açıklanması bekleniyor.