Konyaspor ile Kocaelispor 5. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 14.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-beyazlılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 15. sırada bulunuyor.



LİGDE 5. RANDEVU

Konyaspor ile Kocaelispor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 4 maçta Konyaspor 1 kez sahadan galip ayrılırken, Kocaelispor ise 2 defa rakibini mağlup etti. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 3 kez gol sevinci yaşarken, Kocaelispor 9 defa rakip fileleri havalandırdı.

İki takım arasında 16 sezon önce ligde oynanan son müsabaka, ev sahibi Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.



KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

