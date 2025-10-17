Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor ile Kocaelispor 5. randevuda
Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:15

Konyaspor ile Kocaelispor 5. randevuda

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Kocaelispor ile 5. kez rakip olacak. İki takım, ligde 16 sezon sonra karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 14.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-beyazlılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 15. sırada bulunuyor.

LİGDE 5. RANDEVU

Konyaspor ile Kocaelispor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 4 maçta Konyaspor 1 kez sahadan galip ayrılırken, Kocaelispor ise 2 defa rakibini mağlup etti. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 3 kez gol sevinci yaşarken, Kocaelispor 9 defa rakip fileleri havalandırdı.
İki takım arasında 16 sezon önce ligde oynanan son müsabaka, ev sahibi Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK

Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

