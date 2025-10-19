Trabzonspor oyunu kontrol etmeli, basit hatalar yapmamalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, zorluk seviyesi yüksek bir maçı geride bıraktıklarını ifade ederek serzenişte bulundu: "Oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. İlk bölüm, beklediğimden iyiydi. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Bİlk bölümdeki oyunu maçın tamamına yaymamız gerekiyor."Fatih Tekke'nin Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde puan kaybetmediği meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı rakibi İlhan Palut (4/4).