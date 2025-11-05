Victor Osimhen: "Kalitem olduğunu düşünüyorum ama..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı attığı 3 golle maçın yıldızı olan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Osimhen, "Genel olarak hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimizin ne yapacağını biliyorduk. Maça mental olarak ve psikolojik olarak çok iyi hazırlandık. Gol katkımdan ötürü çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi sürecinin sonunda mutlu olacağımıza inanıyorum. Bunun üzerine çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı santrfor, turnuvayı gol kralı olarak tamamlama ihtimali hakkında "Kalitem olduğunu düşünüyorum ama takım arkadaşlarımın desteğiyle bunu yapıyorum. Onlar bana topu vermeyi seviyor. Leroy'un yaptığı gibi... Takım arkadaşlarımla birlikte böyle bir olasılık olduğuna inanıyorum. Bunun için mücadele edeceğim." dedi. (TRT Spor)