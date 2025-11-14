Dimitrov: "Ağır mağlubiyetin travmasını atlatmak zorundayız"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında yarın deplasmanda Türkiye'ye ile karşılaşacak olna Bulgaristan'da teknik direktör Alexander Dimitrov, mücadelenin oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Dimitrov, konuşmasının başında Azerbaycan – Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. İlk maçta aldıkları ağır yenilgiye değinen Dimitrov, "İlk maçta çok ağır mağlubiyet yaşadık. Bu travmayı artık aşmış olmamız gerekiyor. Yarın da bunu sahada göstermek istiyoruz" dedi.Karşılaşma öncesi takımın stadyumda son antrenmanını gerçekleştirdiğini belirten Dimitrov, sakat oyuncuların bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:"Gerçekten sakat oyuncularımız var ancak yerlerine gelen futbolcuların iyi bir performans göstereceğinden eminim."Öte yandan Bulgaristan karşılaşma öncesi son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.