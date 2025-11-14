Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği'nde seçim tarihleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 14.11.2025 14:10

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 13 Kasım tarihinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu.

AA
Gençlerbirliği Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 29 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirileceğini ancak bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ise 6 Aralık Cumartesi günü son toplantının yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 13 Kasım tarihinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı almış bulunmaktadır.

Olağanüstü genel kurul toplantısının, 29 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 6 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Nejat Uygur Konferans Salonu'nda çoğunluğa bakılmaksızın, belirlenen gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

