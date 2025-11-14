Son dakika: Gençlerbirliği’ndeki sürpriz görev değişikliğinin perde arkası! İstifa ettik dediler gerçek ortaya çıktı

Gençlerbirliği'nde yeni görev dağılımı yapıldı. Kulübün başkan vekili ve başkan yardımcısı değişti.

Buna göre başkan vekilliğine İsmail Geliç'in yerine Mehmet Selvi, başkan yardımcılığına ise Erhan Kızılmeşe'nin yerine Mücahit Şentürk getirildi.

'İSTİFA ETTİK' DEMİŞLERDİ!

Kırmızı-siyahlı takımda görevine son verilen İsmail Geliç ve Erhan Kızılçeşme, istifa ettiklerini açıklamışlardı ancak gerçek ortaya çıktı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre; istifa etmedikleri, Başkan Mehmet Kaya'nın görevden aldığı öğrenildi.

Olağanüstü genel kurul kararı alınan başkent temsilcisinde yeni yönetim, çoğunluğun sağlanması halinde 29 Kasım'da, çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 6 Aralık'ta seçilecek.