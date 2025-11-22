‘Bedelsiz ayrılacak’ iddiası!

Rafa Silva'nın geleceği konusunda Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Record Gazetesi, 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını belirtirken "Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde takımından bedelsiz ayrılacak"
ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Beşiktaş'ın, Rafa Silva krizini FIFA'ya taşımak için avukatlarla görüştüğü aktarılırken Benfica'nın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiğini
duyurdu. Tecrübeli futbolcu, 2016- 17 sezonundan 2024-25'e kadar Benfica'da forma giymiş ve 3 lig, 1 Portekiz Kupası, 2 de Portekiz Süper Kupası kazanmıştı.