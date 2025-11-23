BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR CANLI | Beşiktaş, Samsunspor’u konuk ediyor! Sergen Yalçın’ın 11’i belli oldu...

Süper Lig'deki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.

Lige erilen milli aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Karadenize ekibini de yenip galibiyet serisi yakalamayı hedefleyecek.

İŞTE 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Abraham

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Eyüp Aydın, Musaba, Emre Kılınç, Tomasson, Zeki, Holsa, Borevkovic, Makoumbou, Ndiaye.

NOTLAR:

Beşiktaş'ta Samsunspor maçında 4 oyuncu formasından uzak kalacak. Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın da mücadelede görev yapması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1 maçlık kırmızı kart cezasının ardından Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.