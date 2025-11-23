Stanimir Stoilov: Rakibe net fırsat vermedik

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı.

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu ifade eden Stoilov, "Aslında baktığınızda ilk yarı o yeterli hırsla maça başlayamadık. Hücum anlamında iyi değildik. Sonradan tempomuzu arttırdık. Ama aynı zamanda maçın içerisinde çok fazla gerginlik vardı. Çok fazla kendini yere atmalar, gereğinden fazla agresiflik yaşandı. Bunları çok fazla seven bir teknik adam değilim. Aynı zamanda 2-3 tane net fırsat yakaladık. Bunlardan yararlanmamız gerekiyordu. Ama iyi olan şey ise şuydu; rakibe net bir fırsat kesinlikle vermedik. Defansta 90 dakika boyunca çok organize bir şekilde oynadık ama hücumda kesinlikle daha iyi olmamız gerekiyor. Daha öz güvenli olmamız gerekiyor. Dediğim gibi fırsat vermedik ama önde kesinlikle çok daha iyi oynarız" diye konuştu.



"HÜCUMDA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMİYORUZ"

Milli maçlar nedeniyle verilen arada eksik bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Bulgar teknik adam, "Aslında bu 2 hafta boyunca 12, 13 maksimum 14 oyuncuyla antrenmanlarımızı yapabildik. Bu hafta Juan'ın da bir sakatlığı olmuştu. Bizim açımızdan maça yetişmesi iyiydi ama o kendi yüksek performansını sahada gösteremedi. Çünkü biliyorsunuz bizim tanıdığımız gerçek Juan bugünkü sadece o performansı gösteren puan değildi. Defansta iyiyiz. Defansta maçlarda son derece organize bir şekilde oynuyoruz ama hücum anlamda maalesef yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz. Eğer bunları değerlendirebilsek neredeyse her maçı kazanabiliriz diyebilirim. Kesinlikle hücum anlamda çok daha öz güvenli olmamız gerekiyor. Son derece sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bu kaçırdığımız fırsatları değerlendirseydik şu anda 5 belki daha fazla puanımız olabilirdi. Minimum 5-6 puanı bu şekilde kaybettik. Hepiniz de biliyorsunuz özellikle öndeki iki santrforumuzun olduğu bölgede rekabeti arttırmamız gerekiyor. Çünkü bu rekabeti arttırdığımız zaman şu anda o bölgede oynayan santrforlarımızın performansını arttırmış olacağız ve aynı zamanda da maçın ilerleyen dakikalarında oraya daha dinamik oyuncuları sokma fırsatı yakalayacağız" şeklinde konuştu.

