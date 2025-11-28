Bravo Trabzonspor! Çocuklar ölürken bunu kabul etmeyiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İsrail mallarının boykotu nedeniyle Coca Cola firmasının sponsorluk teklifini reddettiğini söyledi. Başkan Doğan, "Filistin'de bu kadar çocuk katledilirken Coca Cola ile anlaşma yapmamız bize yakışmazdı. Doğru olan da budur" dedi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın yaptığı bu açıklama sosyal medyadan da çok büyük destek gördü.

PORTEKİZ HAMLESİ

Trabzonspor, Avrupa'daki varlığını güçlendirmek ve kulübe genç oyuncular kazandırmak amacıyla, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Leixões SC'yi satın almayı düşünüyor. Leixoes şu an 2. Lig'de 10. sırada yer alıyor ve kadrosunda çok sayıda yaşlı oyuncu bulunduruyor. Bordomavililerin satın alma işleminin tamamlanması durumunda bu kadroyu ciddi oranda değiştireceği ve genç oyunculara yöneleceği öğrenildi.