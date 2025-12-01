Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şimdi moda Ernest Muçi
Giriş Tarihi: 1.12.2025

Şimdi moda Ernest Muçi

Arnavut futbolcu kendine geldi, golleriyle Fırtına estirdi! İlk 9 karşılaşmada eleştirilen 24 yaşındaki 10 numara, teknik direktör Fatih Tekke'nin desteğiyle ayakta kaldı. Başakşehir sonrası Konya'yı da avladı, istatistikte fark yarattı

YUNUS EMRE SEL
Şimdi moda Ernest Muçi
Trabzonspor'da Ernest Muçi patlaması yaşanıyor. Bordo-mavili formayla çıktığı ilk 9 karşılaşmada beklentilerin uzağında kalan ve eleştiri yağmuruna tutulan Arnavut 10 numara, geçen hafta Başakşehir'e attığı 2 golle zaferi getirirken Konya maçının da kahramanlarındandı. Süper Lig'deki ilk frikikten golü ile haftaya damgasını vuran 24 yaşındaki futbolcu, Ekim-Kasım 2024'ten (2 maç) bu yana ilk kez üst üste iki maçta gol buldu. Konyaspor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Ernest Muçi, Süper Lig kariyerinin rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçını oynadı. 11 kez ceza sahasında topla buluşan genç futbolcu, "Hayatta hiçbir zaman pes etmemek gerekir" sözleri ile camiaya şampiyonluk yolunda kritik bir mesaj verip gönülleri fethetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şimdi moda Ernest Muçi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz