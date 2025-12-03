Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Daha iyisi sizde var
Giriş Tarihi: 3.12.2025

Daha iyisi sizde var

Konyaspor karşılaşmasında soyunma odası konuşmaları yayınlanan tecrübeli hocanın, “Aranan çözümler her zaman bende olmaz. Kendinize güvenin. Çok daha iyisini yapacak kalitedesiniz” şeklindeki sözleri dikkat çekti

YUNUS EMRE SEL
Daha iyisi sizde var
Derbi sonrası haftayı en kârlı kapatan takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin lider Galatasaray ile puan farkı 2'ye, Fenerbahçe ile de 1'e düştü. Fırtına'nın zirve umutları iyice artarken kulüpten teknik direktör Fatih Tekke'nin geçen haftaki Konyaspor karşılaşmasının devre arasında ve maç sonu yaptığı konuşmalar yayınlandı. 1-1 biten ilk yarı sonunda uyarılarda bulunan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendinize güvenin, ne yapmak istiyorsanız yapın. Çözümler her zaman bende olmaz, sizde çocuklar. Siz kaliteli oyuncularsınız, moralinizi bozacak hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Maçın 3-1'lik galibiyetle sonuçlanmasının ardından da futbolcularına seslenen Tekke, "Eksikler var ama devam etmek zorundayız. İdmanlarda yorulmak zorundasınız. Daha iyisi sizde var" diyerek takımına mesaj verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Daha iyisi sizde var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz