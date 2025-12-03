Derbi sonrası haftayı en kârlı kapatan takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin lider Galatasaray ile puan farkı 2'ye, Fenerbahçe ile de 1'e düştü.
Fırtına'nın zirve umutları iyice artarken kulüpten teknik direktör Fatih Tekke'nin geçen haftaki Konyaspor karşılaşmasının devre arasında ve maç sonu yaptığı konuşmalar yayınlandı. 1-1 biten ilk yarı sonunda uyarılarda bulunan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendinize güvenin, ne yapmak istiyorsanız yapın. Çözümler her zaman bende olmaz, sizde çocuklar. Siz kaliteli oyuncularsınız, moralinizi bozacak hiçbir şey yok"
ifadelerini kullandı. Maçın 3-1'lik galibiyetle sonuçlanmasının ardından da futbolcularına seslenen Tekke, "Eksikler var ama devam etmek zorundayız. İdmanlarda yorulmak zorundasınız. Daha iyisi sizde var"
diyerek takımına mesaj verdi.