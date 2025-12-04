Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı! Yasin Kol kararı...
Giriş Tarihi: 4.12.2025 12:10

Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı! Yasin Kol kararı...

Süper Lig’in 15'inci haftasındaki karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray maçını yöneten Yasin Kol, Eyüpspor-Kayserispor maçına verildi.

DHA
Süper Lig’de 15’inci haftanın hakemleri açıklandı! Yasin Kol kararı...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasındaki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 ARALIK CUMA

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 ARALIK CUMARTESİ

14.30 ikas Eyüpspor - Zecorner Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Tümosan Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 RAMS Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 ARALIK PAZAR

14.30 Gençlerbirliği - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı! Yasin Kol kararı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz