Fenerbahçe bu sezon evinde ilk kez mağlup!

Giriş Tarihi: 24.12.2025 00:00

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun ilk haftasında Beşiktaş’a iç sahada 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon evinde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

İHA
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Kanarya, bu süreçte 9 galibiyet alırken, 4 beraberlik elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da iç sahada ilk maçını oynayan Fenerbahçe, bu müsabakayı kaybetti. Böylelikle Tedesco'nun öğrencileri taraftarı önünde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

