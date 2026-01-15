CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ile Ali Alp üstlenecek.
Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
Müsabakanın canlı yayını ve anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Cerny, Rashica, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan.
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, İshak Karaoğul, Halil Can Ayan, Roshi, Haqi, Diouf.
BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANDI
Beşiktaş grup aşamasındaki ilk maçta Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 galip geldi ve grup aşamasına 3 puanla başladı.