Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 18:11

CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 2. haftasında Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanı ATV’de yaşanacak.

CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı!
  • ABONE OL

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ile Ali Alp üstlenecek.

Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Müsabakanın canlı yayını ve anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Cerny, Rashica, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan.

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İbrahim Yılmaz, İshak Karaoğul, Halil Can Ayan, Roshi, Haqi, Diouf.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

BEŞİKTAŞ DERBİYİ KAZANDI

Beşiktaş grup aşamasındaki ilk maçta Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe deplasmanında 2-1 galip geldi ve grup aşamasına 3 puanla başladı.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 3 GOLLE GALİP

Ankara Keçiörengücü, grup aşamasındaki ilk maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşı karşıya geldi. Ankara Keçiörengücü, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 mağlup etti ve grubuna 3 puanla başladı.

TOPLAM 4 MAÇ OYNANACAK

Yeni formatıyla bu sezon ilk kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda takımlar 6'şarlı gruplarında 4'er maça çıkacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup 3'üncüsü de aynı şekilde çeyrek final bileti alacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz