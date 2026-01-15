CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü maçı!

TOPLAM 4 MAÇ OYNANACAK

Yeni formatıyla bu sezon ilk kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda takımlar 6'şarlı gruplarında 4'er maça çıkacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. En iyi 2 grup 3'üncüsü de aynı şekilde çeyrek final bileti alacak.