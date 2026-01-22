Sikan’dan 200 milyon TL

Trabzonspor'da ara transfer dönemindeki ilk yabancı oyuncu ayrılığı resmiyet kazandı. Beklenen performansı veremeyen Danylo Sikan'ın yeni adresi Anderlecht oldu. Belçika kulübü, oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı duyurdu. Fırtına, bu transferden 4 milyon Euro (200 milyon TL) bonservis kazandı. Oyuncunun kontratında 500 bin Euro bonus maddesi olduğu ve sonraki satış karından yüzde 20 pay alınacağı belirtildi. Trabzonspor, Sikan'ı geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 6 milyon Euro'ya almıştı.