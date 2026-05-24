A Milli Futbol Takımı’nda Dünya Kupası hazırlıkları hız kesmedi!

Kulüpleriyle maçlarını henüz tamamlamayan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik'in yanı sıra izinli olan Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç da idmana katılmadı.

Tedavileri devam eden Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu da antrenmanda yer almazken, Ahmetcan Kaplan ise takımla birlikte çalıştı.

Ayrıca ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Milliler, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

