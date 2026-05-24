A Milli Futbol Takımı'nda Dünya Kupası hazırlıkları hız kesmedi!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 00:14

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına İstanbul'da devam etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Basına kapalı yapılan idmanda milliler, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışmaları; son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Kulüpleriyle maçlarını henüz tamamlamayan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu ve Zeki Çelik'in yanı sıra izinli olan Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç da idmana katılmadı.

Tedavileri devam eden Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu da antrenmanda yer almazken, Ahmetcan Kaplan ise takımla birlikte çalıştı.

Ayrıca ay-yıldızlı ekibin antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti.

Milliler, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

