En güçlü aday Dieng

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Augusto için Zenit ile anlaşmaya çok yakın olan Trabzonspor, Brezilyalı santrforun yerine yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Üç aday belirleyen bordomavililerde listenin başında Lorient forması giyen Bamba Dieng ilk sırada yer alıyor.Fırtına, Dieng'in yanı sıra Polonya'nın Lechia Gdansk takımında oynayan 24 yaşındakive Benfica altyapısından yetişen ve kiralık olarak Gil Vicente formasını giyen 21 yaşındakiile de ilgileniyor. Yönetim, maliyetlerin yanı sıra Augusto'nun durumunu göz önüne alarak hamlesini netleştirecek.