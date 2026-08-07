Darwin Nunez çok olumlu!

Salah takviyesiyle dünyayı sallayan Trabzon
, bir dev transferin daha peşinde... Bordo-mavililer, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez
için de ciddi adımlar attı. Önemli bir mesafe kaydeden yönetim, oyuncu cephesi ve kulübüyle yapılan görüşmelerde pürüzleri büyük oranda giderdi. Trabzonspor
, Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katarak maaşının önemli bir bölümünü Al-Hilal'in ödeyeceği bir formülle imza aşamasına geçmek istiyor. 27 yaşındaki Uruguaylı forvet, daha önce Liverpool'da Salah ile birlikte ter dökmüştü. 1.85 boyundaki yıldız, geçen sezon 24 maçta 9 gol-5 asistlik performans verdi. Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Nunez, geçtiğimiz yaz Liverpool'dan Al-Hilal'e 53 milyon Euro'ya gitmişti.