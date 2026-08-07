Her şey bir mesajla başladı

Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlatarak Muhammed Salah'ı renklerine bağlarken bu transferin perde arkasını SABAH Spor açıklıyor. Tüm hikâye, 2026 Dünya Kupası devam ederken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, Mısır'ın maçını izlerken teknik direktör Tekke'ye attığı bir mesaj ile başladı: "Salah'ı ister misin hocam?" 48 yaşındaki çalıştırıcının, bu soru karşısında yaşadığı şaşkınlık ve heyecan, yerini taktiksel bir kabule bıraktı. Mısırlı yıldızın takıma katacağı güç ve saha içi liderliği konusunda hemfikir olan ikili, dev operasyonun ilk adımını bu mesajla attı. İşte detaylar:

BEŞİKTAŞ DA GÖRÜŞÜYORDU!

Doğan, bu transfer sürecini gizlice yürütmeye başladı. Salah'ın sürekli başka takımlarla anılmaya başladığı süreçte sessizliğini koruyan başkan, Beşiktaş'ın oyuncuyla görüştüğü dönemde teklifini yapıp beklemeye çekildi. Süreç, Trabzonspor adına çok daha hızlı ilerledi. Bordo-mavili kulübün baştan itibaren oyuncunun menajeri ve kendisiyle kurduğu sağlıklı iletişim ve yazışmalar devam ederken birbirinin beklentilerine duyulan hassasiyet transferde önemli rol oynadı. Trabzonspor, hem yetkilendirdiği menajer üzerinden hem de başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın bizzat yüz yüze Salah ile yaptığı görüşmelerde sakin bir politika izledi. Oyuncunun menajeri tarafından bu görüşmelerin kamuoyuna sızmaması yönündeki talepler, Trabzonspor tarafından kabul gördü ve sürecin zarara uğramaması için görüşme doğrulanmadı.

DOĞA OYUNCUYU BÜYÜLEDİ

Muhammed Salah ile yapılan görüşmelerde sık sık oyuncuya şehir hakkında da önemli bilgiler verildi. Şehrin doğasına hayran kalırken, Müslüman bir ülkede futbol yaşantısını devam ettirme arzusu da ön plana çıktı. 34 yaşındaki yıldıza yapılan sunumlarda özellikle taraftarların tribündeki coşkusu, şampiyonluk kutlamaları, tribünlerin dolmasının etkisi çok büyük oldu. Salah'ın Trabzon'u tercih etmesindeki en önemli etken ise kulübün oldukça uzun bir süreç alan bu görüşmelerde kendisine duyduğu saygı ve sevgi göstermesi oldu.