Kartal damgası

İsmail Kartal yönetiminde F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yürürken fizik gücünü de kanıtladı. Şu ana kadar oynadığı 3 karşılaşmada da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, 240 ikili mücadeleye girerken 128'ini kazandı. Böylece yüzde 54'lük başarı yüzdesi tutturdu. G.Zabrze'yi 1-0 yendiği maçta 55 ikili mücadeleden 38'ini, deplasmanda 1-1 biten karşılaşmada 70 mücadelenin 35'ini kazandı. Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ettiği maçta ise 91 kez ikili mücadeleye girip 79'unda başarı sağladı. Skriniar, savunmada duvar olurken 14 ikili mücadelenin 13'ünden galip ayrılarak dikkat çeken bir performansa imza attı.

OOSTERWOLDE 8 HAFTA YOK!

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanan Sturm Graz maçında sakatlık yaşayan Oosterwolde'den kötü haber geldi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin yaptığı açıklamada "Oyuncumuz Oosterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir" dedi. Tedavisine başlanan 25 yaşındaki savunmacı, 6 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Hollandalı sol bekin ekim ayında takıma katılması bekleniyor. Avrupa'nın dışında ligde de G.Birliği (D), Konyaspor, Samsunspor (D), Beşiktaş, G.Antep (D) ve Eyüpspor maçlarını kaçıracak.