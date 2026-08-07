Krallara yaraşır muhteşem tören!

Trabzonspor, dünya yıldızı yeni transferi Muhammed Salah'ı dün Papara Park'ta taraftarının huzuruna çıkardı. İmza töreninde 41 bin 61 kişi kapasiteli stadyumun tamamına yakını doldu. Futbolseverler saatler öncesinden şehirde bayram havası estirdi. Vakit gelince tribünlere çıkan bordo-mavili taraftarlar, Salah'ı beklemeye başladı. Meşaleler yandı, tezahüratlar yapıldı, şarkılar eşliğinde büyük coşku yaşandı. Mısırlı yıldız, Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte sahaya çıkıp tribünleri dolaştı. Gördüğü manzaraya hayran kalan Salah, kendisini alkışlayan taraftarlara aynı şekilde alkışla karşılık verdi. İlk geldiğinde üçlüyü tam olarak çektiremeyen oyuncu, artık bu işte profesyonelleştiğini de gösterdi. Art arda üçlüyle stadı coşturdu. Sonra kurulan podyumda imzalar atıldı. Başkan Ertuğrul Doğan, "Dünya yıldızımız camiamıza hayırlı olsun" dedi.

KUPALARI KAZANMAK İÇİN GELDİM

İmza töreninde Salah, konuşmasına Türkçe 'Merhaba' diyerek başladı. Türkçe konuşabilmeyi çok istediğini ancak yapamadığını söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Duygularımı şöyle ifade edeyim. Böylesini, böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Hem kulübümüzdeki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz mutluyum burada olmaktan dolayı. Bir şeyler kazanmak, bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım ve sizlerle maçları oynamak için sabırsızlanıyorum."

CANLI YAYINLA DÜNYAYA İZLETTİ

Muhammed Salah'ın şaşkınlığı ve mutluluğu sık sık yüzüne yansıdı. Stadyumdaki ışıklar sönüp, taraftarlar telefonlarının flaşlarıyla görsel şölen sunarken Mısırlı yıldızın adeta nutku tutuldu. O anlarda cebinden telefonunu çıkartan Salah, İnstagram'dan canlı yayın açarak takipçilerine izlettirdi.

SALAH BEREKETİ: 1 MİLYAR TL

Salah transferi sonrasında taraftarlar, kombine ve yeni sezon formalarına akın etti. İlk 24 saatte rekor talep patlaması yaşandı. 17 bini aşan kombine satış rakamları sayesinde kasaya yaklaşık 500 milyon TL girdi. TS Club mağazalarında da 500 milyon TL tutarında bir gelir elde edilmesi planlanıyor. Toplamda rakamın 1 milyar TL'yi görmesi öngörülüyor.

'4 KAT FAZLA ÜCRETLİ TEKLİF ALDI'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, tören sonrası şöyle konuştu: "Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edemezsin. Bize kontrat gösterdi, verdiğimiz ücretin 4 katı… Niyeti bu heyecanı ve sevgiyi yaşamaktı. Şehri araştırdılar ve bu tutkuyu görünce gelmek istediler. Salah bu ücreti her yerde bulabileceğini biliyordu. Santrfor transferi için çıtanın nerede olduğunun farkındayız. En iyisini getirmeye çalışıyoruz."

DİNLENMEDİ, İDMANA ÇIKTI

Salah izin yapmayı değil, çalışmayı seçti. Tecrübeli futbolcu, dün takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke ile de bir süre sohbet etti. Takım arkadaşları, yıldıza "Hoş geldin" dedi.