Sörloth valizi topladı

Vlahovic için teklifini yapıp beklemeye koyulan Beşiktaş
'ın sabrı taştı. A.Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth
transferine ağırlık veren Kartal, kesenin ağzını açtı. İspanyol medyasına göre; Beşiktaş, oyuncuya yıllık 8 milyon Euro maaş teklifi sundu. 30 yaşındaki santrforun menajeri, 10 milyon Euro talep ederken taraflar konuyu bonus maddeleri ile çözmek için görüşüyor. Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan 1.95'lik oyuncunun piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2019-20 sezonunda Trabzonspor
forması giyen Sörloth, çıktığı 49 maçta 33 gol atarken 10 defa da asist katkısı sağladı.